Dominee die homoseksualiteit wil ‘uitbannen’ wacht mogelijk tóch vervolging: topadvocaat aan de slag

Bestelbus vat midden op de snelweg vlam en brandt net na de afslag volledig af

20 juli Met twee voertuigen schoot de Rotterdamse brandweer vanochtend even na half 12 te hulp, maar van deze Volkswagen-bestelbus is niks meer over. De bestuurder ontdekte op de A16 ter hoogte van Rotterdam-Prins Alexander dat het niet goed zat met zijn voertuig en nam snel de afslag. Op de Hoofdweg, nabij het Bastion Hotel, zette hij zijn bus aan de kant.