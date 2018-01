Domino's Pizza wil af van contante betalingen

De pizzaketen nam al tal van maatregelen . Zo kregen alle winkels in Nederland een overvalknop en werden pizzakoeriers alleen nog met maximaal 15 euro wisselgeld op pad gestuurd. Desondanks sloegen overvallers vorig jaar 10 tot 15 keer toe. Nog eens een twintigtal pizzakoeriers werd beroofd op straat, voornamelijk in Rotterdam.

Overigens is er wel sprake van een daling, vertelt woordvoerster Marianne Kemps van Domino’s Pizza Nederland. ,,We groeien enorm en het aantal overvallen op de winkels daalt. Voor ons een teken dat het veiligheidsprogramma werkt.''

De Rotterdamse vestiging is morgen het vierde filiaal waar alleen nog met pin of via online bankieren betaald kan worden. De winkel in IJsselmonde staat in een bekend risicogebied, aldus veiligheidscoördinator Marcel van Elk. Dieptepunt was een dubbele overval vorig jaar. Een overvaller dwong het personeel op de grond, maar moest van een nieuw overvalduo dat binnenkwam er zelf bij gaan liggen.