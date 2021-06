Dongge (23) tuft met haar koffie-tuktuk langs metrostations, parken en boulevards

update Politie: Dode man (55) in woning Capelle is slachtof­fer misdrijf

30 mei De politie gaat er vanuit dat de 55-jarige man die vrijdag dood is gevonden in zijn woning aan de Kringdans in Capelle aan den IJssel door een misdrijf om het leven is gekomen. Een team van twintig rechercheurs doet onderzoek. Het slachtoffer Knut die al dertig jaar in dit huis woonde, was geliefd in de buurt vertelt een buurvrouw.