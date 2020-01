Dood van Orlando (17) na date op drijvend vissershuisje blijft een mysterie

Twee jaar nadat de 17-jarige Rotterdamse scholier onder mysterieuze omstandigheden om het leven kwam, heeft het Openbaar Ministerie (OM) nog altijd geen klip-en-klaar antwoord op de vraag wat er nu precies is gebeurd in die koude februarinacht in Den Haag. Orlando had via de homodatingapp Grindr een afspraak gemaakt met Hagenaar Roy B. op zijn drijvende vissershuisje en raakte vermist. Acht dagen later werd hij dood op de bodem van de plas de Blauwe Loper gevonden, op steenworp afstand van B.’s woning.