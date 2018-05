Doodgeschopte Jip Jurg had geen schijn van kans

De verdachte beveiligingsman maakte deel uit van een ploeg die ’s nachts bij de Rotterdamse schouwburg aan het werk was. Jurg werd door één van hen aangesproken omdat hij met een glas in zijn hand naar buiten liep. Toen Jurg niet reageerde kwamen er twee beveiligers bij, waarna het uit de hand liep en over en weer zou zijn geschopt en geslagen.



Jurg nam na het handgemeen een taxi naar huis en werd daar anderhalve dag later door zijn vader gevonden. Inwendig letsel bleek zijn zoon fataal te zijn geworden, zou sectie later uitwijzen. Inmiddels is gebleken dat Jurgs dikke darm en alvleesklier gescheurd waren.



Er waren in totaal drie beveiligers betrokken bij de fatale gebeurtenis. Ze meldden zich enkele dagen later vrijwillig bij de politie en werden aangehouden. Na te zijn verhoord werden twee van hen op vrije voeten gesteld. De politie gaf aan dat ze wel verdachten bleven. John H. bleef achter de tralies en zijn voorlopige hechtenis is inmiddels al een keer verlengd.



Wanneer de man die Jurg volgens justitie tegen de grond gedrukt hield terwijl op hem in werd getrapt, wordt berecht is nog onduidelijk. Het is ook nog niet bekend wat hem ten laste zal worden gelegd.