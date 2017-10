Doodgeschopte Maikel Rasoelbaks was niet het enige slachtoffer

Rasoelbaks werd na een bezoek aan café Playa aan de 2e Rosestraat op Zuid tijdens een massale vechtpartij neergeslagen waarna hij meermalen terwijl hij op de grond lag tegen zijn gezicht en zijn hoofd werd geschopt. De vader van een zoon van 13 en dochter van 17 liep ernstig hoofdletsel op en overleed niet veel later in het ziekenhuis. Justitie houdt de Rotterdammers Mahinderkapoer B. (54) en zijn zoon Deepak B. (29) verantwoordelijk voor het fatale geweld en stelt dat ze Rasoelbaks met opzet van het leven hebben beroofd.

Betrokkenheid

Gedurende het nog doorlopende onderzoek werden door de politie nog drie mannen aangehouden naar aanleiding van hun vermeende betrokkenheid bij de matpartij. Ze werden in een later stadium op vrije voeten gesteld.

De dodelijke vechtpartij was voor burgemeester Aboutaleb reden om café Playa in elk geval voor drie maanden te sluiten omdat de vechtersbazen die avond al ruzie in de horecazaak zouden hebben gehad. Eigenaar André Bhageloe (50) bestreed dat en stapte naar de rechter. Mede omdat volgens de rechter was gebleken dat het fatale incident niet ‘vanuit’ de horecazaak was ontstaan werd eind augustus besloten dat de zaak per direct weer open mocht.