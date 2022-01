Doodgeschoten jeugdgevangene blijkt Kenneth B. (21) uit Rotterdam: ‘Het ging juist goed met hem’

Kapitein Thom (67) kreeg buikpijn van het idee van vluchtelin­gen op zijn schip: ‘Mening moeten bijstellen’

Kapitein Thom Bergsma (67) kreeg ‘buikpijn’ bij de gedachte dat zijn cruiseschip zou dienen als opvangplek voor vluchtelingen. Toch ging hij in op het aanbod en nu ligt zijn schip in de Spoorweghaven in Rotterdam. Daar heeft hij alles behalve spijt van. ,,Ik heb mijn mening over asielzoekers moeten bijstellen.’’

13 januari