Doodgeschoten Stephano lijkt slachtoffer van wraak voor moord op Merwin van 2 jaar geleden

De moord op Stephano, 31 december vorig jaar, schokt de Rotterdamse wijk Hillesluis, waar hij is opgegroeid. Stephano, vader van een dochtertje van 4, wordt bij zijn ouders voor de deur letterlijk doorzeefd. Tientallen kogels maken een eind aan zijn leven. Was het een vergismoord en moesten de schutters zijn broer Junior hebben? Of moest Stephano boeten voor de handel en wandel van zijn broer? Het lijkt op dat laatste.

Sedjean is nog maar een maand in Nederland als hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken is bij de liquidatie van Stephano. Of hij óf zijn neef Stevan de dodelijke schoten heeft gelost, is nog onduidelijk. Volgens tips die binnenkomen bij de politie zijn de twee altijd gewapend. Sedjean, stelt het OM, biedt volautomatische wapens te koop aan. Saillant detail: in de woning en de bestelbus van de later geliquideerde Shantienne worden twee wapens met daarop dna van de moordverdachten aangetroffen.