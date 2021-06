Doodgestoken Akshay (17) geëerd met herdenkingstocht: ‘Hij was écht een goede jongen’

Aboutaleb pakt scheurende en donuts draaiende verkeers­huf­ters aan: ‘Het liep helemaal uit de hand’

7:00 Rotterdam zet de aanval in tegen verkeershufters. Om overlast in te dammen wordt deze zomer op een aantal plekken extra gecontroleerd en worden fysieke maatregelen genomen. Zo is gistermiddag een parkeerterrein op de Wilhelminapier afgesloten.