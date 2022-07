Doodgestoken baby Emily werd nog geen zes maanden oud: ‘Onze zoon had al langer psychische problemen’

Man gewond aan zijn nek na vermoede­lij­ke schietpar­tij in Charlois

Bij een ruzie tussen meerdere personen op de Schilperoortstraat in Rotterdam-Charlois is in de nacht van zaterdag op zondag vermoedelijk geschoten. Dat meldt de politie. Hierbij raakte een man gewond aan zijn nek. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

