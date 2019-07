‘Doodgestoken Lisa (25) dacht dat nachtelijk bezoek een inbreker was’

De 25-jarige Lisa uit Vlaardingen, die in de nacht van maandag op dinsdag werd doodgestoken in haar portiekflat in de Vlaardingse Van ’t Hoffstraat, dacht dat er een inbreker voor de deur stond en belde daarom twee vriendinnen. Zij deden vandaag, pal na afloop van de stille tocht , hun verhaal tegenover deze krant.

,,We zitten er kapot van”, snikt Latifa, die niet met haar achternaam in de krant wil. De Vlaardingse, die Lisa niet lang bekent te kennen, maar wel een goede band met haar opbouwde, vertelt: ,,Zij belde mij in paniek op. Er werd hard gebonsd, vermoedelijk op de deur. Wij, ik en een vriendin, zijn er toen direct naar toegerend. Ze dacht dat er een inbreker voor de deur stond. We wilden haar helpen.”

Sfeer

Maar, bij aankomst blijkt dat ex-vriend Glenn A. te zijn. ,,Dat wisten wij helemaal niet toen zij belden. Wij troffen hem samen aan in de woning, maar er heerste niet echt een agressieve sfeer”, vervolgt Latifa, die naar eigen zeggen ‘helemaal stuk zit’. ,,Ineens gebeurde het in de gang. Het ging heel snel”, vervolgt de vriendin, die niet met haar naam in de krant wil. ,,Hij stak Lisa in haar buik en rende weg.”

,,Ik sprong er nog tussen en schopte hem. Hij stond met twee messen”, zegt Latifa, ze wijst naar haar rechterpols. ,,Kijk, ik ben ook gestoken.”

Quote Ik sprong er nog tussen en schopte hem. Hij stond met twee messen Lafita, vriendin van Lisa

Nadat Glenn A. de woning was ontvlucht, belden de twee direct 112. ,,We hebben gelijk alle ramen en deuren dichtgedaan, zodat hij niet terug kon komen”, zegt de vriendin. ,,Alles lag vol bloed. Ik heb haar wond nog proberen dicht te drukken, maar ineens hoorde ik een snak naar adem. Dat was het laatste wat we hebben gehoord.”

Aangeslagen

De vriendinnen zijn zichtbaar aangeslagen als zij het verhaal vertellen. ,,We weten nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. We gingen met een hele andere intentie hier naartoe en dan eindigt dit zo. Dat is niet te bevatten”, zeggen ze allebei. ,,Daar hebben we geen woorden voor”.

Op sociale media wordt de afgelopen dagen veel gezegd over het incident en de rol van de vriendinnen, zeggen ze zelf. ,,We willen ons verhaal kunnen doen”, zegt de vriendin. Latifa vult aan: ,,De mensen waren er niet bij en weten niet hoe het verhaal in elkaar zit. We hebben alles wat in onze macht ligt gedaan om er voor haar te zijn. Dit hadden we niet aan zien komen.”

Volledig scherm Deelnemers aan de stille tocht voor Lisa. © Jan Kok