Doodsbedreigingen na plaatsen ‘bloemenvideo’ bij gedenkplek vermoorde Feis

Agenten redden zwaar verwaar­loos­de puppy's uit vervuilde woning in Rotterdam-Noord

19:03 De politie heeft bij een woning in Rotterdam-Noord zeven verwaarloosde puppy's in beslag genomen. De viervoeters werden in een vervuilde woning in de Provenierswijk aangetroffen. Volgens agenten lagen de beestjes in hun eigen uitwerpselen.