Door fout bij online paardenspel kon James B. contact leggen met 12-jarig meisje

Rotterdam­mers verdacht van het stelen van een container vol coke (die nooit werd gevonden)

17:06 Twee 38-jarige Rotterdammers worden ervan verdacht in april dit jaar een container met bananen en drugs te hebben gestolen van de ECT Delta Terminal in de Rotterdamse haven. Om hoeveel kilo coke het gaat is niet bekend, want de drugs werden nooit gevonden.