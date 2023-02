Door trappenhuis Euromast te beklimmen, halen kinderen bijna 3000 euro op voor het goede doel

update | met video Vlammen slaan uit dak van bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw in Bergschen­hoek

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Weg en Bos in Bergschenhoek is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. In het pand is een autobedrijf gevestigd. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw aanwezig toen de brand uitbrak.

10:10