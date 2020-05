Doorbraak in zaak van ontvoerde Rotterdamse vrouw (65): viertal aangehouden

Grootste lab van de regio test of iemand corona heeft gehad: ‘Antistof­fen geen bewijs voor immuniteit’

14:15 Diagnostisch centrum Star-shl, met een nieuw groot laboratorium in Rotterdam, biedt vanaf woensdag een test op antistoffen aan waaruit blijkt of iemand al dan niet corona heeft gehad. De test is voor mensen die werken in sectoren waarin het belangrijk is om te weten of ze ziek zijn geweest, zo stelt een woordvoerder. ,,Denk aan de zorg, maar ook aan een school of tandartsenpraktijk.’’