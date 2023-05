Douane betrapt vijf uithalers met onbekende hoeveelheid drugs in de Waalhaven

Dronken automobi­list knalt op geparkeer­de auto in Prins-Alexan­der

Een automobilist is zaterdagavond op een geparkeerde auto gebotst op de Zevenkampse Ring in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. Uit een blaastest bleek dat de man te veel had gedronken. Na controle in het ziekenhuis is hij aangehouden voor het rijden onder invloed.