Douane heeft weer beet: 600 kilo coke ter waarde van miljoenen euro's onderschept

Wéér drugs­vondst in Rotterdam­se haven: 1000 kilo coke verstopt tussen de ananassen

12:12 Het was weer raak in de Rotterdamse haven. In de nacht van zondag op maandag werd door de douane een partij van 1000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen en hebben een straatwaarde van zo’n 75 miljoen euro. De lading is inmiddels vernietigd.