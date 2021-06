Douane heeft weer beet: 700 kilo coke in container met bananen

Capelle­naar (20) aangehou­den voor schiet- en steekpar­tij in Rotterdam-Om­moord

4 juni Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is donderdagmiddag in zijn woonplaats aangehouden voor het schiet- en steekincident dat zondagavond plaatsvond op de Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord. Dat maakte de politie vrijdag bekend. De verdachte had een vuurwapen bij zich.