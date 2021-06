Douane onderschept 449 kilo cocaïne tussen mango’s en auto’s

Hightechbe­drijf moet wijken voor nieuw stadion van Feyenoord: ‘Is dit het allemaal waard?’

9 juni Terwijl het nog immer ongewis is of er een nieuw stadion voor Feyenoord komt, zit het bedrijf TLR International Laboratories middenin de verhuissores. De specialistische onderneming huist immers zo’n beetje op de middenstip van de geplande voetbaltempel, en moet daarom weg. Het is alle hens aan dek in het pand aan de Bankwerkerstraat. ,,We moeten er geld bijleggen.’’