Douane onderschept meerdere partijen coke in container met afvalmaterialen

Douaniers vonden vorige week vrijdag in een container met afvalmateriaal uit Colombia in totaal tien grote bundels met zo'n driehonderd pakketten cocaïne. De drugs waren bestemd voor een bedrijf in Maassluis. Afgelopen nacht vonden de douaneambtenaren in een container met make-upaccessoires uit Panama zo'n 175 kilo coke aan. Deze drugs zaten verstopt in tien dozen. De container had een Amsterdams bedrijf als eindbestemming.