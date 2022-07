Douane onderschept weer 1298 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven

Net nu de vakantie begint, gooit Natuurmonu­men­ten de natuur­speel­tuin Tiengeme­ten dicht

Slecht nieuws voor ouders die met hun kinderen van plan waren verkoeling te zoeken bij Speelnatuur van OERRR op Tiengemeten. Natuurmonumenten heeft het groene en waterrijke speelparadijs per direct gesloten in verband met zwemmersjeuk. Wanneer de buitenattractie weer opengaat, is onbekend.

5 juli