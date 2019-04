Douane vindt 1600 kilo cocaïne tussen bananen in Rotterdamse haven

Oproep Wat doe jij met Koningsdag? Stuur ons jouw mooiste Oranjefo­to's!

12:29 Vier jij Koningsdag op de vrijmarkt of ben je helemaal in oranje uitgedost om te feesten? Of blijf je liever thuis met een oranjebittertje en tompouce? Wij zijn benieuwd wat jullie vandaag gaan doen. Stuur ons jouw mooiste leukste en gekste foto's en wie weet zie je jezelf straks terug in ons liveblog. Mailen kan via rd.redactie@ad.nl ovv Koningsdag. Zet er ook bij wie op de foto staat en waar deze is genomen.