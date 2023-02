Douane vindt lading coke op schip: straatwaarde ruim 3,7 miljoen

Rechters verbaasd als gemeente eigen ambtenaren schuld geeft: ‘Hij onderteken­de alles blind’

De gemeente Nissewaard kwam vrijdag tijdens een rechtszaak over de sluiting van een opvangpand in Spijkenisse flink onder vuur te liggen. Twee ambtenaren kregen daarbij de schuld in de schoenen geschoven, nota bene door de gemeente zelf.