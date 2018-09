'Douaneprocedures na brexit zwaar onderschat'

Containervervoer

Het Havenbedrijf schat dat zeker 38.000 bedrijven ineens te maken krijgen met douaneformaliteiten. De Rotterdamse haven zal de gevolgen van de brexit goed voelen. Negentig procent van alle ferry's in Rotterdam en 55 procent van het zogeheten shortseacontainervervoer in Rotterdam varen op het Verenigd Koninkrijk. ,,Totaal gaat het om 54 miljoen ton aan goederen die tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt vervoerd", zegt Mark Dijk van het Havenbedrijf.

Paarden of een lading levende kalkoenen? Die kunnen na de brexit niet via Rotterdam het land in

Om die dieren en vlees te keuren zijn er inspectiefaciliteiten nodig die er nu nog niet zijn in het noordelijk deel van de haven ,,Bedrijven moeten daar zelf voor zorgen", zo waarschuwt Kooijman. ,,Paarden of een lading levende kalkoenen? Die kunnen na de brexit niet via Rotterdam het land in. Daar moet echt een speciaal inspectiepunt voor gebouwd worden.''