Douanier Rotterdamse haven aangehouden voor smokkelen van 1500 kilo cocaïne

Corrupte douanier draait ‘slechts’ twee jaar de gevangenis in, maar moet gelijk gaan zitten

16:42 De Rotterdamse douanier Gerrit V. (49) , die door justitie wordt verdacht van corruptie en witwassen van crimineel geld, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Tegen hem was twaalf jaar geëist. De straf is veel lager uitgevallen dan was geëist omdat volgens de rechtbank niet alle feiten die V. ten laste waren gelegd, kunnen worden bewezen.