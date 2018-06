Douanier verdacht van witwassen crimineel geld

Komst Invictus Games naar Rotterdam op losse schroeven

12:27 De Invictus Games 2020 komen definitief naar Den Haag. Of het sportevenement ook deels naar Rotterdam komt, waar eerder over werd gesproken, is vooralsnog onduidelijk. De organisatie laat vandaag weten dat er nog gesprekken gaande zijn over de locaties van de wedstrijden.