Douanier weet niet meer hoe zijn werkdag eruitziet om corruptie te voorkomen

Jongen dreigt met kapmes omdat man hem aanspreekt op weggegooid blikje fris

11 oktober Een 47-jarige man is vanavond gewond geraakt aan de Oldenoord in Rotterdam-IJsselmonde nadat hij een jongen aansprak die een blikje op straat gooide. De jongen was niet gediend van het commentaar en zwaaide met een kapmes richting de man.