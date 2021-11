Drama in Barendrecht: 10-jarig kind overleden bij ongeval, bestuurder mogelijk onder invloed

Politie waarschuwt Feyenoord-fans voor au­to-inbraken rond stadion

De politie waarschuwt supporters van Feyenoord zondag geen waardevolle spullen in hun auto achter te laten wanneer ze naar de wedstrijd van AZ in de Kuip gaan kijken. Tijdens vorige thuiswedstrijden werd namelijk regelmatig ingebroken in auto's rond het stadion. Dit laat de politie weten in een bericht op Instagram.

