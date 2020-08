Drama in Rotterdam: ook 7-jarige drenkeling Zevenhuizerplas overleden

Deze app was bedoeld om je te wijzen op de gezellig­ste horeca, nu juist op de rustigste

12:00 Éigenlijk was de app bedoeld om te kunnen zien in welke bar of restaurant je moet zijn voor de meest bruisende en gezellige avond. Toen kwam corona. Nu houdt Nocto juist bij waar het te druk wordt en waar je beter niét naartoe kunt gaan.