Drama in Rozenburg: Jongen (11) overleden na aanrijding met busje. ‘Zag meteen dat het fout was’

Komst van Albert Heijn wéér vertraagd: ‘Jammer, zo blijft het een trieste bedoening’

De komst van Albert Heijn naar het Ambachtsplein in Rotterdam-Zevenkamp is opnieuw vertraagd. De tijdelijke supermarkt opent pas in de loop van volgend jaar de deuren, heeft het supermarktbedrijf bekendgemaakt. Dat is weer later dan gepland. Bewoners balen van het zoveelste uitstel.

13:24