Dreiger wilde Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten neerschieten

Dat blijkt uit een brief van het Openbaar Ministerie (OM), die Jetten enkele dagen geleden heeft ontvangen. Uit het schrijven valt op te maken dat de burgemeester eind vorig jaar zes keer aangifte deed: viermaal van belediging, twee keer van bedreiging.

Wie het op de burgemeester gemunt heeft, valt niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk is er een verband met het collegebesluit om de traditionele nieuwjaarsvuren te verbieden. Dat leidde tot felle kritiek vanuit een deel van de gemeenschap.

Camerabeelden

Justitie lijkt nog niet te weten wie Jetten wilden 'neerknallen'. Zij schrijft nog geen 'daderindicatie' te hebben. Het is onduidelijk hoe de bedreiging is geuit. Justitie meldt wel dat zij in deze zaak camerabeelden heeft opgevraagd.

De andere bedreiging - 'als we de burgemeester te grazen kunnen nemen, zullen we het niet laten' - is eveneens nog in onderzoek.

Justitie heeft vijf verdachten in beeld vanwege beledigingen op Facebook. Twee van hen moeten zich later deze maand melden voor een hoorzitting. Zij noemden Jetten onder meer een 'vuile vieze stink arrogante kutburgemeester'. Eén verdachte, zo schrijft het OM, is gehoord, maar gaat vrijuit. Deze persoon schreef op Facebook te hopen dat Jetten 'stikt in haar kerstmaaltijd'. Justitie acht de belediging niet strafbaar. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Jetten de gang van zaken 'diep triest en verdrietig' vindt. ,,Zij zet zich in voor een mooi Vlaardingen. Dit helpt niet.''

ME-bussen

Afgelopen jaarwisseling stond Vlaardingen op scherp. Dat kwam door de aanloop: teleurgestelde Vlaardingers hadden aangekondigd 'de stad in de fik te steken'. Verder was volgens Jetten opgeroepen tot geweld naar medewerkers van de gemeente en haarzelf. De politie zette camera's door de hele stad, reed tijdens de jaarwisseling met ME-bussen rond en kreeg extra bevoegdheden met een noodverordening.

Toch bleef het relatief rustig: de politie hield negen personen aan. Jetten schreef in een evaluatie dat dat getal haar meeviel. Jetten zei later in haar nieuwjaarstoespraak geraakt te zijn door de 'ongenuanceerdheid' op sociale media.