Drenkeling (7) lag kwartier in het water en vecht nu voor zijn leven: ‘Deze dag is een hel geworden’

Tropenroos­ter en koelvest om niet oververhit te raken op de teststraat

19:31 Een tropenrooster, koelvesten én andere acties moeten voorkomen dat de medewerkers van de coronateststraten in de Rotterdamse regio ‘oververhit’ raken. ,,We beginnen eerder en stoppen eerder’’, vertelt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. ,,Want het is door de hittegolf nu zwaar werken op de teststraat.’’