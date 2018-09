Drenthe loodst Sparta langs Dordrecht

Rotterdam van Toen 'De pastoor bleef vriende­lijk, al ging geregeld een ruit aan diggelen'

28 september Redacteuren Priscilla van Agteren en Marcel Potters blikken elke week terug op het Rotterdam van vroeger. Deze keer: kerkelijk centrum De Bron. Of je nu gelovig was of niet, aan De Bron heeft menig Hoogvlieter warme herinneringen. Al was het alleen maar omdat het heerlijk voetballen was op het plein bij het complex.