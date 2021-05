Drie aanhoudingen na extreemrechtse en linkse demonstraties bij Ahoy

Baas van het Maasstad Ziekenhuis: ‘Eén minuut stilte aan begin van de finale voor coronado­den’

19:32 Het kan verkeren. Twee weken geleden schreef Peter Langenbach, de hoogste baas van het Maasstad Ziekenhuis, nog samen met zijn collega’s van Ikazia een brandbrief. Om zijn zorgen te uiten over het toelaten van een groot aantal bezoekers bij het Eurovisie Songfestival, omdat ze extra patiënten door mogelijke ongelukjes in of rond Rotterdam Ahoy er absoluut niet meer bij konden hebben. Maar vanavond zit hij op de bank, met een wijntje en wat lekkers, te genieten van de finale. ,,Ik verwacht winst van Malta.’’