Drie dronken mannen rijden in op bewoners Cervantesstraat

Schiedamse Ida moet waarschijn­lijk in Rotterdam bevallen: ‘Jammer dat ons kind Rotterdam­mer wordt’

Als rasechte Schiedammer af moeten reizen naar Rotterdam voor de geboorte van je kind: voor veel toekomstige ouders uit de jeneverstad is het even slikken. Of, zoals de zwangere Ida Toledo (36) het noemt: ,,Een grote teleurstelling’’. Over een paar weken gaat de verloskunde-afdeling van het Franciscus Vlietland in Schiedam definitief dicht. ,,Ik hoop heel erg dat de baby op tijd komt, zodat het nog hier geboren kan worden.‘’

24 juni