Drie generaties op dezelfde dag jarig: 'Wat een mooi cadeau'

De bevalling was eerder uitgerekend. Na al die weken zwangerschap was de aanstaande moeder Linda (26) het meer dan zat. Baby Darryl lag nog lekker warm in de buik maar was al een week over tijd. De dag dat de gynaecoloog besloot om de bevalling in te leiden, viel precies op Linda’s verjaardag én op die van háár moeder Olga Schippers.

,,Het was al een drukke boel tijdens de verjaardagen van mijn vrouw en dochter op 16 november. Nu wordt het nog gezelliger’’, zegt trotse opa Eric Schippers. ,,We vieren de verjaardagen altijd samen, gewoon thuis met familie en vrienden.’’

Bevalling

Linda is 26 jaar geleden zelf ook een week te laat geboren. ,,Het heeft zo moeten zijn. De bevalling van Linda duurde 36 uur. We maakten er nog grapjes over maar het was toch raak. Precies op mijn verjaardag. Dat had ik echt niet verwacht. Een mooi cadeautje’’, zegt Olga Schippers.

De kraamverzorgster en vriendin van de familie, Martha Mulders, zit al jaren in het vak maar heeft zoveel geboortetoeval nog niet eerder meegemaakt. ,,Dit is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik ken de familie al zo lang. Ik was zelfs bij de geboorte van Linda.''

Quote Dit is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik ken de familie al zo lang Martha Mulders

Kennelijk zit het geboortetoeval bij de Schippers in de familie. De broer van Olga is ook tegelijk met zijn dochter jarig.

Schorpioen

Op de vraag of er veel overeenkomsten tussen moeder en dochter zijn antwoordt Linda: ,,Dat vind ik wel meevallen. Qua uiterlijk lijken we wel veel op elkaar, we hebben allebei het sterrenbeeld schorpioen. Nu hebben we er nog een schorpioen bij. Dat zal wat worden.’’

In 2014 werd in Noord-Brabant een baby geboren met dezelfde verjaardag als zijn opa en vader. In het Zeeuwse Goes werd in 2013 zelfs een baby geboren die op de dezelfde dag jarig is als zijn vader, opa én overgrootvader.