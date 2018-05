Drie gewonden bij botsing tussen watertaxi en sloep

Oorlogsma­ri­nier (95) duikt op bij start van sloepenra­ce in Rotterdam

18:43 Hij was een opvallende gast vandaag, bij de zonovergoten 14th of May Memorial Regatta: Jan van der Pol (95), oud-marinier én in Rotterdam in mei 1940, toen zijn collega’s bij de Maasbruggen knokten tegen de Duitsers.