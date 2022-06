Drie gewonden bij steekpartij in Oude Westen, verdachte aangehouden

Douane onder­schept binnen tien dagen enorme berg coke: straatwaar­de ruim 84 miljoen euro

De Douane heeft in de eerste tien dagen van juni tijdens meerdere controles 1133 kilo cocaïne in beslag genomen. De totale straatwaarde van de onderschepte partijen is ruim 84 miljoen euro. De Douane kwam de drugs op het spoor na binnengekomen tips.

9:33