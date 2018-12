Drie gewonden na steekpartij bij Rotterdamse club: Twee zwaargewond

Steekpar­tij in asielzoe­kers­cen­trum Beverwaard, één gewonde

5:09 Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum (azc) in de Rotterdamse Beverwaard is vannacht een slachtoffer gevallen. De messentrekker sloeg op de vlucht. De verdachte komt uit een ‘veilig land’. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb eiste dit najaar na incidenten per direct een stop af op de komst van deze groep kansloze asielzoekers.