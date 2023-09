Drie keer is géén scheepsrecht voor biljartsenioren, ze dreigen weer dakloos te worden: ‘Ik word moedeloos’

UPDATE Veel schade bij nieuwe explosie in Rembrandt­straat in Rotterdam-Noord

Bij een woning in de Rembrandtstraat in Rotterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.00 uur een explosie plaatsgevonden, meldt de politie. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan de woning is wel groot. Het is al de tweede keer in korte tijd dat de straat in Rotterdam-Noord wordt opgeschrikt door een ontploffing.