Drie nieuwe aanhoudingen, onder wie de bruidegom, in zaak van neergeslagen agent bij trouwstoet

Expositie vol geweigerde werken ‘Lang leve Rembrandt’ alsnog te zien in Rotterdam

15:00 Het 'Rijks' haalden ze niet, maar de kunstenaars van Salon des Refusés laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Geheel in de geest van hun beroemde voorgangers wijken zij uit naar een plek waar ze wel welkom zijn. In het Entropotgebouw in Rotterdam tonen ze alsnog hun 29 'Rembrandtwerken'.