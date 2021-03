Drie personen aangehouden na aantreffen zwaargewonde man op straat

Een man is vrijdagavond zwaargewond aangetroffen aan de Spaansebocht in de Rotterdamse wijk Spangen. Hij lag op de stoep voor een woning en moest met spoed naar het ziekenhuis. De politie zegt drie personen aangehouden te hebben in verband met de zaak. Het is niet bekend wat hun rol is.