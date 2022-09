Drie scooterrijders (16) met vuurwapens in Rotterdam en Schiedam gepakt

De scooterrijders trokken bij het Beneluxpad in Schiedam de aandacht van agenten, omdat een van hen zonder helm reed. Nadat ze even verderop uit een tunneltje reden, werden ze door de agenten tot stoppen gemaand.

Een van de scooterrijders die wilde doorrijden, werd door een agent bij de arm gepakt. Daarna attendeerde een omstander de agenten erop dat het tweetal iets in het tunneltje had neergelegd. Daar werd een vuurwapen aangetroffen. De 16-jarige Rotterdammers zijn daarop aangehouden.

Delfshaven

Ook in de Bruijnstraat in Rotterdam-Delfshaven werd een scooterrijder met een vuurwapen gepakt. De jongen smeet in de Rösener Manzstraat zijn scooter op de grond, omdat hij wilde ontsnappen aan een verkeerscontrole op de Grote Visserijstraat.

Na een achtervolging grepen agenten hem in de Bruijnstraat bij de kladden. Daar bleek dat de scooter in Schiedam was gestolen. In zijn tas werd een vuurwapen aangetroffen. De eveneens 16-jarige Rotterdammer is aangehouden op verdenking van heling en vuurwapenbezit.