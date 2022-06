Drie vrouwen gewond na ruzie in woning Persoonsstraat

Grootse plannen voor het Rotterdam­se nachtleven: ‘Als je lekker wilde dansen met een biertje was er niks’

Het Rotterdamse nachtleven is niet wat het ooit was. Al jaren roepen horeca-uitbaters, kroegtijgers en creatievelingen om een flexibelere houding van de gemeente ten opzichte van nachtbrakers. Als we het nieuwe coalitieakkoord mogen geloven, lijkt die er eindelijk te komen. ‘Gelukkig, want de nacht staat te springen om meer ruimte’.

24 juni