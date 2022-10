Drietal opgepakt voor oplichting: mannen probeerden miljoenen euro’s te verdienen met olieverkoop

Aboutaleb op handels­reis in Argentinië: ‘Twintig jaar te laat, dat neem ik mijzelf kwalijk’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is in Argentinië neergestreken voor de internationale C40-top over onder meer groene banen. Hij ziet tegelijkertijd in het land volop kansen voor Rotterdam. ,,Maar we zijn hier wel twintig jaar te laat.”

20 oktober