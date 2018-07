Drietal rent zwaarste voetrace ter wereld: 250 kilometer door woestijn

,,Toen we hiervan hoorden, vroegen we ons eerst af of we dit zouden willen. Het leek me zo bizar. Maar hoe langer we erover nadachten hoe vetter het ons leek." De drie zijn al jaren bevriend. Glenn en Roy zijn broers. Glenn woont in Capelle, Roy in Rotterdam en hun vriend Dave in Brielle. Ze sporten veel samen. Doen aan fitness en hardlopen. Roy liep twee keer een marathon, Glenn een keer. Maar dat dat niet te vergelijken is met de loodzware ultraloop beseffen ze maar al te goed. ,,Ik denk dat het mentaal misschien nog wel zwaarder wordt dan fysiek. Je lichaam gaat zeggen dat het mooi geweest is. Dan is het aan jezelf om positief te blijven", schat Glenn in.



Langs de kant staan geen vrienden en familie die luid juichen en ervoor zorgen dat de lopers uit een dal worden getrokken. Dat moeten ze helemaal zelf doen. ,,Ik zou het tof vinden als we de thuisblijvers een brief laten schrijven of iets in laten spreken en dat we dat pas mogen openen als we echt in een diep dal zitten. Als we het echt even niet zien zitten, kan zoiets je helpen om er weer tegenaan te gaan", zegt Dave.