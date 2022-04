Drijvend Paviljoen vertrekt uit Schiehaven: dit wordt de nieuwe locatie

update/video Brandweer nog hele dag bezig met blussen na grote brand Botlek: ‘Halen steeds plukje schroot weg’

De grote brand bij een metaalrecyclingbedrijf aan de Quebecstraat in de Rotterdamse Botlek is onder controle. Woensdagavond vloog volgens de Veiligheidsregio zo’n 40.000 ton (!) schrootafval in brand. Daarbij kwam zeer veel rook vrij, die tot in de wijde omgeving te ruiken was. De veiligheidsregio verwacht dat de brand, die nog niet uit is, nog lange tijd rook zal veroorzaken.

