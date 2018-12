Droevig nieuws uit Blijdorp: drie leeuwenwelpjes overleden na geboorte

column ‘Metin Çelik verlaat PvdA en gaat moedig voorwaarts bij Denk’

8:32 Zó, hij ook al! Metin Çelik - Rotterdammer, politieman, politicus - vertelde vorige week in deze krant dat hij nu bij Denk zit. Best bijzonder, want de man was als raadslid, Kamerlid en Statenlid altijd PvdA'er.