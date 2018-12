Dronkaard raast politie voorbij met hond tussen zijn benen en kind aan boord

Een dronken automobilist heeft zich gisteravond op een snelweg nabij Rotterdam flink in de problemen gewerkt door met hoge snelheid de politie in te halen. Na aanhouding bleek dat hij een hond tussen zijn benen had zitten en dat zijn vrouw een baby op schoot had, terwijl het kind in een babyzitje had moeten worden gegespt.