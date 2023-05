Dronken automobilist knalt op geparkeerde auto in Prins-Alexander

ACHTER DE SCHERMEN Wat heeft het AD toch met Feyenoord? En ben je dan nog wel objectief?

Feyenoord is op weg naar zijn 16de landstitel. Het AD publiceert in deze weken veel voorverhalen. De scenario's om het Rotterdamse volksfeest te volgen liggen klaar. En we publiceren een boek over Arne Slot en zijn strijdbare spelers. Feyenoord en het AD worden vaak met elkaar geassocieerd. Is dat terecht? En is dat erg? Nee, vindt hoofdredacteur Paul van den Bosch, zelf supporter. Zolang het ons journalistiek maar niet in de weg zit.